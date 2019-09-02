Изменения в Конституцию: будет ли в Раде 300 голосов за отмену неприкосновенности

2 сентября Верховная Рада обсудила планы своей работы, в частности законы, которые будут принимать дальше.

Дмитрий Разумков доволен первым рабочим днем ​​парламента IХ-го созыва, надеется на такое же продолжение, ведь впереди немало работы. Уже зарегистрировано 300 новых законопроектов, почти 70 из которых президент определил как неотложные, их нужно рассмотреть как можно быстрее.

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Прежде всего – это изменения в Конституцию об отмене депутатского иммунитета. Спикер ожидает такое же результативное голосование и 3 сентября, ведь нужно более 300 голосов.

Но будут ли заветные 300 голосов, пока не понятно. На первом заседании такие изменения с предостережениями поддержали все фракции. Но теперь у оппозиции есть конкретные замечания и по процедуре голосования, и в отношении самих изменений Конституции.

В Европейской Солидарности предлагают отменить депутатскую неприкосновенность за уголовные и административные преступления, и оставить за политическую деятельность. Говорят, что такие принципы иммунитета парламентариев в Европе.

Зато в Слуге народа уверены, что все в соответствии с законодательством Украины и напоминают, что этот законопроект в парламент VIII-го созыва подал президент Петр Порошенко.

Окончательно ситуация прояснится уже 3 сентября перед голосованием. В 10:00 депутаты соберутся уже на новую, вторую сессию, что позволяет им голосовать и за изменения в Конституцию и отменить неприкосновенность.

Напомним, ЦИК досрочно прекратил полномочия пяти народных депутатов от партии Слуга народа, подавших соответствующие заявления.

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