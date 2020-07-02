Изменения в личной жизни и новые приключения: чем удивит 2 сезон Участкового с ДВРЗ

Стартовали съемки второго сезона украиноязычного сериала Участковый с ДВРЗ. Ироническая, но правдивая история о буднях участкового Сергея Бондаря из спального района столицы полюбилась зрителям.

Главные герои неизменны. Участковый Сергей Бондарь — в исполнении актера Вячеслава Довженко и его хороший, но немного ленивый напарник лейтенант Петр Дзюба, которого играет Виталий Иванченко.

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Место действия — спальный столичный жилой массив рядом с Дарницким вагоноремонтным заводом, который сокращенно называют — ДВРЗ.

В новом сезоне будет еще больше увлекательных приключений. И они будут не только уголовными, участкового Дзюбу ждут перемены в личной жизни.

Авторы и актеры сериала признаются, что не ожидали такого успеха. Первый сезон Участковый с ДВРЗ просмотрели 10 млн зрителей.

Популяризировать любимое кино в интернете взялись сами жители ДВРЗ. Ведь об ихнем районе теперь знает вся Украина, а киношники здесь уже свои, поскольку многие сцены снимают прямо на улицах.

Местных не раз приглашали в массовку, а в перерывах они подбегают взять автограф и сфотографироваться.

Актеры отмечают, что подобные сериалы нужны стране, потому что на них всегда был дефицит.

Такие сериалы нужны для того, чтобы следующее поколение росло не в московских ментах. Следующее поколение должно расти на украиноязычных сериалах, — объясняет актер Вячеслав Довженко.

Авторы сериала говорят, что возможно, в следующих сезонах отправят героев в командировку по Украине, чтобы рассказать и о подобных районах в других городах. А вот второй сезон снимать до конца года.

Сериал Мой мужчина, моя женщина

Стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы Мой мужчина, моя женщина от IVORY films для телеканала СТБ, премьера которого состоится осенью 2020 года. Съемки 12-серийного проекта будут проходить в Киеве.

По сюжету, по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны.