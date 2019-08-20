Поменяли офисную работу на ферму альпак: удивительная история пары из Кракова

Офисную работу на сельскую жизнь изменила Эдита из Кракова. Вместе со своим партнером Марцином завели ферму с альпаками.

Эдита Звежинецкая была менеджером отдела продаж в крупной корпорации. В последние годы она мечтала изменить жизнь, однако боялась выйти из зоны комфорта. И поехав однажды к приятельнице в горы и увидев там альпак, поняла, что это ее шанс. Решила организовать ферму для этих зверей.

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За первыми четырьмя альпаками поехали на ферму в Силезии. Правда, планировали купить для начала только трех, но взяли четырех, чуть позже докупили еще двух.

Теперь к ним на ферму приезжают целыми семьями. Каждый раз проводят небольшой инструктаж и рассказывают о каждом из альпак. Самое главное, не обделить никого вниманием, потому что они как малые дети. За вход надо заплатить 15 злотых, около 100 гривен. Эти деньги идут на сено, специальный корм и визиты ветеринаров.

Хозяева говорят, сами не ожидали такого интереса. За первый месяц после открытия были семьи, которые приезжали сюда по 7-8 раз. Ежедневно здесь до 40 посетителей, а в выходные в несколько раз больше.

Напомним, вблизи Львова в селе Солонка заработала первая в Украине змеиная ферма.

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