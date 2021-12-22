Сменили рясы на боевую одежду: на Черкащине монахини создали пожарную команду

В Черкасской области монахини Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря создали собственную пожарную команду. В составе команды — игуменья (за командира), две послушницы и два водителя.

Теперь они будут в полном вооружении выезжать тушить огонь. Зачем монахини сменили рясы на боевую одежду – смотрите дальше в материале Фактов ICTV.

Монахини Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря овладевают новой для себя профессией пожарного и сразу же учатся оказывать первую домедицинскую помощь.

Эти учения длились две недели. Профессиональные спасатели поделились с монахинями азами своей профессии. В настоящее время необычная добровольная пожарная команда готова к борьбе с огнем.

Однако женской команде штаны одевать и носить вообще запрещено, предупредила игуменья. Поэтому монахини будут работать в подрясниках.

– Брюки не будем одевать. У нас будут специальные подрясники, которые не будут бояться огня. Есть такая ткань, которая не плавится, – рассказала настоятельница Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря Иллария.

Профессиональные спасатели подарили монахиням форму. Снаряжение и отремонтированное пожарное авто передали в пользование команде.

За водителя – местный житель Василий. Он помогает монастырю в хозяйстве, теперь будет возить монахинь на тушение пожаров.

— Три рукава и пожарный ствол. Я еще не работал на таких машинах. На пожарной точно, – отметил водитель пожарного авто Василий Канюка.

Идея создания пожарной команды возникла в прошлом году. Игуменья Иллария проезжала по полям в Чигирине и увидела огонь на поле. Когда начала звать на помощь, ей сказали, что нет ресурса.

– И пришлось матушке самой, организовывая рабочих, которые у нее были, перепахать пашню с трактором. Чтобы остановить огонь, который мог пойти на лес, – рассказала послушница Кристина.

В команде есть пятеро добровольцев: игуменья (за командира), две послушницы и два водителя. Они будут тушить пожары на территории Медведевской общины, в которую входят девять населенных пунктов. Отсюда до ближайшей профессиональной пожарной команды – расстояние почти 20 км.

В Черкасской области есть почти полторы тысячи добровольных пожарных команд. Пожарные в рясах — пока единственные в Украине.

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