Заставляют платить несуществующие долги: как облгазы обманывают украинцев

Украинцев призывают не платить газовые долги. С таким заявлением выступила государственная компания Нафтогаз.

В Нафтогазе заявляют: потребителям мешают заключить договор с альтернативными поставщиками. И чтобы сохранить свою монополию, рисуют потребителям долги.

Читайте: Им надо вжарить по первое число! Гройсман анонсировал проверку облгазов

В счетах за октябрь людям приплюсовали дополнительные кубометры – это так называемое приведение объема газа к эталонным условиям измерения. Мол, из-за холодной погоды газ сжимается. А официальный кубометр меряют при температуре 20 градусов. Поэтому счетчики в квартирах зимой считают в минус поставщику. И эту ошибку решили исправить.

Незаконными квитанции признала и Нацкомиссия по энергетике и комуслуг. Кроме того Нафтогаз обвиняет областных газовиков в монополизации рынка. Поэтому премьер Владимир Гройсман анонсировал глобальную проверку и призвал украинцев платить исключительно по счетчику и не более 8,5 грн. за кубометр газа. Все остальное глава правительства назвал мошенничеством.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых тарифах на газ для киевлян.

Опубликовано Декабрь, 10 в 21:46



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.