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Факты / Видео / Украина / Общество

Заставили вспомнить о детях: за год должники алиментов заплатили почти 8 млрд грн

3 июля – годовщина принятия парламентом решения Владимира Гройсмана относительно усиления ответственности за неуплату алиментов.

– 25 лет в Украине все должны были платить алименты, но никто не платил, а мы нашли механизм, которым заставили алиментщика вспомнить о своих детях. И уже миллионы украинских детей получили задолженность за предыдущие десятилетия – 7,6 млрд грн. 40 тыс. алиментщиков, которые ранее не платили алименты, за это время отработали на общественно полезных работах: подметали улицы, убирали кладбища, таким образом погашая долги украинским детям, – отметил министр юстиции Павел Петренко.

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Задача правительства сейчас – усиление ответственности за насильственные преступления против детей.

– Наша команда лично обратились в парламент, чтобы он поддержал наши инициативы – это правительственный закон 6583 об усилении ответственности за сексуальные преступления против детей, за насилие против них. Мы требуем, чтобы эти извращенцы, которые убивают украинских детей, получили наибольшую меру наказания – это пожизненное заключение, это химическая кастрация, это изоляция от украинского общества, – говорит Павел Петренко.

Это серьезный вопрос, который должен быть на повестке дня нового парламента, – считает министр юстиции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как наказывают неплательщиков алиментов.

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