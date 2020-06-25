ВНО 2020 стартовало с математики: как прошло в условиях карантина и кого не допустили

Несмотря на карантин в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии. В этом году ВНО особенное — с масками, дистанцией и антисептиками.

В одной из школ Киева никто не топтался на входе — по новым правилам, собираются абитуриенты за пределами двора. Участники заметно нервничали — о том, что ВНО таки состоится не верили до последнего.

Почти в десять утра первые выпускники зашли на территорию школы. Пропускали по десять, абитуриенты выстраивались возле отметок, социальная дистанция соблюдена. Списки с аудиториями в этом году переместили на улицу, чтобы не было толп в коридорах. На входе двое медиков всем мерили температуру.

В школе говорят, что накануне их обеспечили всеми средствами защиты, дезинфекторами, есть 2 тыс. масок, чтобы участники могли их заменить в течение трех часов. Инструкторы проверяли документы и каждого отдельно проводили в аудиторию.

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Но пока одних участников регистрируют, за воротами толпа из детей и родителей — никакой социальной дистанции. Каждому на приглашении указывали конкретное время, когда приходить, но большинство это указание проигнорировали, — сетуют инструкторы.

У пяти участников по всей Украине сегодня обнаружили повышенную температуру, к тестированию их не допустили. Участники, которые не попали на тестирование из-за повышенной температуры или по другой веской причине, смогут сдать тест во время дополнительной сессии — с 23 июля по 11 августа. Такую возможность имеют и выпускники, которые не смогли сегодня добраться пунктов тестирования из-за наводнения.

Результаты тестирования по математике обнародуют до 17 июля. А вот следующее — по украинскому языку и литературе — запланировано на 30 июня.

ВНО в 2020 году началось в четверг, 25 июня, и продлится до 17 июля. Из-за введения карантина его перенесли на лето. Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня. Также МОН отменило государственную итоговую аттестацию для учащихся 4 и 9 классов.

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к участникам ВНО 2020.Он отметил, что из-за коронавируса украинские ученики закончили школу без последнего звонка и выпускного, однако напомнил о важности использования масок и антисептиков.

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