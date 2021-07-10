ВНО по биологии 2021: как готовили детей, которые сдали на 200 баллов

В Харькове четыре ученика одной гимназии составили ВНО по биологии 2021 на 200 баллов. Такого результата в учебном заведении еще не было. Готовил школьников учитель Андрей Самойлов.

На его уроках всегда много практики, а излагает материал педагог так, что дорабатывать дома что-то обычно не приходится, рассказывают его выпускники.

Собрать макет сердца для Егора словно поиграть в конструктор — знает, где расположены клапаны, какая у них функция и не путается в сложных названиях. Мечтает стать врачом, а для этого, утверждает, учил биологию.

Андрей Самойлов, преподаватель биологии, пытается детям не ставить единицы, потому что это плохая мотивация. А еще позволяет пользоваться гаджетами на уроке, правда, только по теме занятия.

Микробиолог по специальности, сначала преподавал в вузе, работать с детьми начал 10 лет назад. Это сложнее, утверждает Самойлов, ведь надо постоянно держать внимание подростков, а это 5 часов биологии в неделю, не считая факультативов. Поэтому много уроков практических, дети работают с химическими реактивами, даже вскрытие раков и рыбы проводят. И уверен — 200-балльников делает не только это.

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