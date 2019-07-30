Изношенный аэродром и стеклянные люстры: почему аэропорт Франковска “застрял” в СССР

Сезонный фактор влияет на многие отрасли – туризм, сельское хозяйство, образование, культуру, авиацию. Однако аэропорту в Ивано-Франковске посчастливилось быть востребованным во все сезоны. Зимой его штурмуют лыжники, летом – любители Карпат, здесь ежедневные рейсы в Киев и несколько зарубежных.

В общем – это международный аэропорт, однако такому статусу соответствует разве что название. Аэропорт будто застыл в советских временах: большие стекляные люстры, советские кресла, старые гранитные стены, ужасные подъезды к аэродрому, внутри негде выпить кофе или перекусить – только две небольшие точки с чипсами и печеньем. Зал ожидания перед полетом тоже напоминает камеру содержания.

Дорогу к терминалу не ремонтировали, похоже, давно, а отель, в котором придется остановиться в случае отмены рейса – имеет жалкий вид. Комнат отдыха в терминале нет. Такой заброшенный аэропорт на активном западном направлении – позор и для центральной власти, и для местной.

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При таком запущенном состоянии цены на перелеты кусаются. Из Киева билет стоит 2700 грн. И почему так – ответить не может никто. Международный аэропорт Ивано-Франковск – коммунальная собственность областного совета. Но 9 лет назад аэродром на 30 лет передали в концессию частной фирме. Компания взамен обязалась инвестировать в аэропорт 50 млн грн. Куда они делись – неизвестно.

Как спасать ситуацию руководство компании не объяснило. Глава Ивано-Франковска понимает: если аэропорт не начнут немедленно восстанавливать, его ждет полный упадок. Город готов помочь. Спасти ситуацию мог бы приход иностранных компаний, в частности лоукостеров, – убеждены специалисты. Но их сюда упорно не пускают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что аэропорт Киев изменил правила и ввел новый тариф на парковку возле терминала.

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