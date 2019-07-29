Снова в небо! Ил-76 передадут военным после ремонта

Николаевский авиаремонтный завод НАРП готовит к передаче военно-воздушным силам Украины отремонтированный Ил-76. В ангаре и на площадке предприятия еще четыре самолета для Вооруженных сил. Пять лет назад военные заказы спасли завод от упадка. Теперь специалисты готовы развиваться и осваивать ремонт гражданских самолетов Боинг.

Мощный военный транспортник Ил-76 не летал 19 лет. И уже в декабре после ремонта судно поднимется в небо. Согласно требованиям международной организации гражданской авиации, на нем установили современные приборы навигации и черный ящик, заменили изношенные детали.

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На николаевском авиаремонтном предприятии пока одновременно ремонтируют и модернизируют пять военных самолетов. Один из двух бомбардировщиков Су-24 на завод приехал на машине, потому что не летал более 10 лет. Механики сняли крылья, хвост, отправили на проверку все оборудование, на обшивке из алюминия тщательно ищут опасные трещины. Другой самолет Су-24 для разведки – уже собирают.

Завод единственный в стране который восстанавливает старые бомбардировщики. Взялись отремонтировать самолет-амфибию, что перевели в Николаев из Крыма во время аннексии. И даже сами изготавливают некоторые детали к еще советским самолетам.

К слову, несколько десятков самолетов со всей Украины: в Черкасской области прошел авиафестиваль.

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