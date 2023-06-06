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Издеваются и шантажируют: как россияне заставляют украинцев получать паспорта РФ

Паспортизация под дулами автоматов – на оккупированном Запорожье и в Херсонской области россияне перешли к угрозам. Откажешься от российского паспорта – отключат свет или газ, отберут машину, ребенку не выдадут в школе аттестат или, если заболеешь, не приедет скорая.

Более того, россияне прибегают к террору. Устраивают облавы на села, выискивают тех, кто принципиально не хочет брать российский паспорт, забирают в тюрьму, издеваются и избивают. За украинский паспорт можно оказаться на подвале.

На каждом из блокпостов оккупанты требуют российский паспорт. Спрашивают, почему его люди не берут. И угрожают, что если с 1 июня увидят людей с украинским паспортом, то его будут просто рвать.

Под тотальным давлением и украинцы, которые работают в коммунальной сфере или в больницах. Им угрожают увольнением, не выплачивают деньги.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россиянам необходимо в своей пропаганде рассказывать, что они защищают российское население, поэтому им нужна эта паспортизация. Также они таким образом пытаются присоединить как можно больше людей к своему преступлению, которое они совершают на временно оккупированных территориях.

Чтобы потом запугать: мол, придут ВСУ, вас сочтут предателями. Оккупантам нужно пушечное мясо. И паспортизация – один из подходов к пополнению оккупационных войск.

Война в Украине, Громадянство РФ, Паспорт, паспорт України, Росія, РФ
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