Снятие ограничений на транзит и пересечение границы: о чем договорились министры Украины и Польши
О налаживании транзита и пересечении границы договорились накануне министры инфраструктуры Украины и Польши Александр Кубраков и Анджей Адамчик.
В Офисе президента Украины состоялась встреча, где согласовали текст совместного заявления. В частности, стороны договорились как можно быстрее отменить ограничения на транзит грузовых вагонов железнодорожного транспорта через Украину в Польшу.
Также стороны пообещали друг другу существенно увеличить количество разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки и пересмотреть межправительственные соглашения об автоперевозках с 1992 года.
— Это очень хорошо, что мы встречаемся за столь короткое время после встречи наших президентов. Мы уверены, что можем договориться по всем вопросам. Очень плодотворно поработаем, – отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кроме того, Украина и Польша должны создать совместный план действий, чтобы повысить эффективность работы автомобильных международных пунктов пропуска. Все мероприятия планируют провести уже в феврале 2022 года.