Исчезающие краски и водные знаки: как выглядят бюллетени на выборах 2019

До выборов президента, которые состоятся 31 марта, напечатано уже 90% бюллетеней.

На полиграфкомбинате Украина сейчас работают круглосуточно в три смены. В этом году процесс более сложный, потому бюллетень длинный как никогда.

Если сложить все избирательные бюллетени – будет почти 24,5 тысячи километров. Это как от Киева в Монтевидео, столица Уругвая. А площадь всех – 5 квадратных километров, это 70 футбольных полей.

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Бумагу используют украинской Малинской фабрики. На бюллетене ее пойдет рекордно много – почти 434 тонны. Это более полусотни грузовиков. Но главное, бюллетени имеют суперзащиту, уверяют производители.

– Мы насчитали 10 степеней защиты. Во-первых, бумага с водяным знаком. На просвет можно увидеть надпись – выборы президента Украины. Защитные краски, которые видны под ультрафиолетом.

К слову, национальный экзит-пол обнародует предварительные результаты голосования в первом туре выборов президента Украины вечером 31 марта.

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