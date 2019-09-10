Исчезла половина документов! В Черкассах не могут сдать в эксплуатацию детскую спортшколу

Ремонт по-черкасски. В областном центре уже почти год не могут сдать в эксплуатацию помещения детско-юношеской спортивной школы. Под нее перестроили бывший кинотеатр, громко открыли, попиарились. А потом выяснилось, что проектная документация потерялась.

Своего здания детско-юношеская спортивная школа Спартак ждала много лет. До этого дети занимались в арендованном городом помещении. Год назад капитально отремонтированный дом бывшего кинотеатра официально и торжественно открыли и впустили туда детей и тренеров.

Но занятия в современном помещении были недолгими – в эксплуатацию дом не сдали вот уже одиннадцать месяцев. Занятия здесь то отменяют, то решением горисполкома позволяют.

Эта школа воспитывает почти четыре сотни детей, здесь почти три десятка работников. Несмотря на неопределенность с помещением люди исправно ходят на работу.

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Здание не могут сдать в эксплуатацию, потому что не хватает документов. Из необходимых 40, потерялась чуть ли не половина. Нет проектно-сметной документации по 2014, 15 и 16 года. Без них департамент архитектуры не может согласовать эксплуатацию здания. Директор школы уверяет: документов не видела, ведь на баланс помещения спортивной школы передали летом 2017 года.

Капитальный ремонт гимнастического комплекса начали 2016. На реконструкцию здания бывшего кинотеатра вместе с оборудованием потратили 14,5 млн грн. 55% из государственного и 45% – из городского бюджета. За время ремонта сменилось несколько проектантов и подрядчиков.

Куда исчез оригинал проектно-сметной документации, выясняют правоохранители. Открыто два уголовных производства.

К слову, трещины и провалы: в Украине стартовали масштабные проверки домов.

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