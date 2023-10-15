Уничтожено почти тысячу окупантов за сутки | Бои за Бахмут Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Новые прилеты по Херсону: как город приходит в себя от ударов
— И с неба, и с земли: оккупанты продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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