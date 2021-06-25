Снижение НДС не дало эффекта: как пострадали молочная и мясная отрасли

Снижение НДС для аграриев до 14% не отразилось на ценах в магазинах, а производители молочной и мясной отраслей несут убытки.

Более того, на рынке активизировались нелегальные производители, а также увеличилось количество фальсификатов.

По словам руководителя Ассоциации мясной отрасли Олександра Скорика, нельзя на пути от производства до полок в магазинах разрывать цепь НДС. По его словам, меры, введенные парламентом, должны были касаться всей пищевой цепи, а не только для импортного сырья, которое так и не подешевело.

Таким образом, переработчикам приходится из собственного кармана платить за конечный продукт или перекидывать эту обязанность на покупателя, что порождает нездоровую конкуренцию. Если добросовестные производители платят высокий НДС, то подпольные цеха не платят ничего, наводняя рынок опасным фальсификатом.

— Мы вынуждены не то, что недозарабатывать, а ставить цену ниже себестоимости. Наша отрасль таким образом должна тоже работать по серой схеме, – отметил Скорик.

Аналогичная ситуация наблюдается и у представителей молочной отрасли. У трети предприятий цены выросли как минимум вдвое.

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По словам представителя парламентского комитета Данила Гетманцева, ситуацию исправят, для чего уже подготовлен соответствующий законопроект.

— Я доволен тем, что депутаты поддержали меня в том, чтобы исправить эту ошибку и установить единую ставку НДС для всех видов деятельности, – подчеркнул он.

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