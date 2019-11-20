Снизили количество преступлений на треть! Как работает полиция Нового Орлеана

Десять лет назад Новый Орлеан был самым опасным городом США. А местная полиция не только не решала ситуацию, а наоборот – была соучастником преступлений. Теперь же все наоборот.

Новоорлеанский департамент ставят в пример. Благодаря реформам удалось преодолеть коррупцию среди правоохранителей и снизить уровень преступности в городе. Только в прошлом году количество преступлений снизилось на треть.

Эрнест Ластер 11 лет руководит отделением во французском квартале. Во время патрулирования вместе с журналистами – ни одного вызова. Хотя на улицах много бездомных и чудаков.

Вечером дежурит больше полицейских, ведь оживает клубная жизнь. В том, что они все держат под контролем, Ластер уверен. Говорит: секрет успеха в уникальной программе предотвращения полицейским проступкам.

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Те, кто нарушает правила – теряют работу. Как и в каких ситуациях надо вмешиваться в работу коллег – учат на тренингах. Исправлять друг друга могут не только напарники. Подчиненным позволят сдерживать от ошибок даже своих руководителей. Применить силу полицейские имеют право лишь в ответ. К уже арестованному – никакого насилия.

Вся информация об уровне преступности есть в доступе онлайн – на сайте новоорлеанской полиции есть карта. Там все о преступлениях, произошедших в каждом районе. Есть еще сайт общественной организации, которая регулярно публикует отчеты о том, как правоохранители работают с местными преступниками – какие они преступления совершили, какое наказание получили, еще и определяют уровень опасности. В публикации имен не видят ничего плохого. Разве что, преступник несовершеннолетний.

Таким образом пытаются завоевать доверие общества. И это уже касается не только Нового Орлеана – это принцип работы всей американской полиции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в США конная полиция провела афроамериканца на веревке по улице.

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