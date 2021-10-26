Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Абрамова Юлія |

Золотые Ворота заняли 16 место в британском рейтинге лучших районов мира

Исторический центр Киева, в частности район Золотых Ворот, занял 16-е место в британском рейтинге сорока девяти лучших районов мира для постоянного проживания или путешествий.

Причем, украинская столица обогнала Барселону, Амстердам, Париж, Прагу и Монреаль.

Британское издание Time out опросило более 27 тысяч жителей городов, и признало, что центр Киева излучает энергию и творчество.

Микрорайон вокруг главных ворот древнего Киева создатели рейтинга назвали современным, все потому, что вокруг сохранена природа и оборудованы комфортные зеленые зоны, в сочетании с новыми городскими технологиями и транспортной развязкой.

В августе прошлого года лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира.

И вот уже в мае этого года украинская столица заняла 87-е место в международном рейтинге городов. А в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

Читайте
Возвращение скифского золота: почему оно оказалось в Нидерландах и как за него боролась Украина

Коллекция скифского золота, доставленная на выставку в Нидерланды еще до незаконной оккупации Крыма Россией, наконец-то вернется в Украину. Одним из мест хранения может стать София Киевская.

Об этом заявил на брифинге в Кропивницком премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся сегодня с рабочей поездкой в Кировоградской области.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве невакцинированным могут запретить пользоваться транспортом
В Киеве невакцинированным могут запретить пользоваться транспортом
25 октября в Киеве завершился безморозный период
25 октября в Киеве завершился безморозный период
В метро Киева умерла женщина
В метро Киева умерла женщина
Метро на Троещину: объявлен тендер на изменение проекта Подольско-Выгуровской линии
Метро на Троещину: объявлен тендер на изменение проекта Подольско-Выгуровской линии
Перераспределили потоки: ГБР провело обыски у лиц из санкционного списка СНБО
Перераспределили потоки: ГБР провело обыски у лиц из санкционного списка СНБО
Исполнителей было двое? Новые подробности нападения на дом Жовквы
Исполнителей было двое? Новые подробности нападения на дом Жовквы
Стоимость тепла для киевлян не изменится — Киевтеплоэнерго
Стоимость тепла для киевлян не изменится — Киевтеплоэнерго
Закрываться или вакцинироваться: готов ли столичный бизнес к красной зоне карантина
Закрываться или вакцинироваться: готов ли столичный бизнес к красной зоне карантина
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка