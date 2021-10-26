Золотые Ворота заняли 16 место в британском рейтинге лучших районов мира

Исторический центр Киева, в частности район Золотых Ворот, занял 16-е место в британском рейтинге сорока девяти лучших районов мира для постоянного проживания или путешествий.

Причем, украинская столица обогнала Барселону, Амстердам, Париж, Прагу и Монреаль.

Британское издание Time out опросило более 27 тысяч жителей городов, и признало, что центр Киева излучает энергию и творчество.

Микрорайон вокруг главных ворот древнего Киева создатели рейтинга назвали современным, все потому, что вокруг сохранена природа и оборудованы комфортные зеленые зоны, в сочетании с новыми городскими технологиями и транспортной развязкой.

В августе прошлого года лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира.

И вот уже в мае этого года украинская столица заняла 87-е место в международном рейтинге городов. А в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

Коллекция скифского золота, доставленная на выставку в Нидерланды еще до незаконной оккупации Крыма Россией, наконец-то вернется в Украину. Одним из мест хранения может стать София Киевская.

Об этом заявил на брифинге в Кропивницком премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся сегодня с рабочей поездкой в Кировоградской области.

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