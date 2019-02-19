Золотые ворота в Европу: как на львовской таможне с людей выбивают деньги

Поборы на таможне никуда не исчезли – это доказывает история гражданина Литвы Алексея. Он утверждает, украинские таможенники требовали у него взятки.

Мужчина рассказал, что когда пересекал границу с Польшей в пункте пропуска Грушев-Будомеж, ему сказали прямо – плати 50 евро, или найдем в машине наркотики. Литовца это шокировало, ведь он любит Украину и часто здесь бывает. Свою историю написал в Facebook и разочаровался еще больше. Говорит, многие признались, что тоже страдали от поборов.

Его видео набрало 12 тысяч просмотров. В десятках комментариев украинцы просят прощения за неприятный инцидент. Алексей не скрывает: таки отдал таможеннику 10 евро. Но больше всего возмутило, что деньги якобы готовы были брать откровенно, не прячась.

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Руководитель Львовской таможни обвинения Алексея опровергает. Мол, просмотрели видео с камер наблюдения и опросили работников поста – ни один из сотрудников смены тогда к его авто не подходил. А служащего, на которого указал наш герой, на время проверки перевели в другое подразделение, не связанного с таможенным оформлением. Информацию о взятке он тоже отрицает.

Ранее в Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.

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