Звездопады в Украине: когда наблюдать и как влияет на людей

В эти выходные (3 августа) и следующую неделю – мы сможем наблюдать так называемые звездопады. Это означает, что Земля начнет проходить через метеорный поток Персеиды. И начнутся метеорные дожди.

Ежегодно именно в этот период августа Земля проходит через орбиту так называемой кометы Свифта-Туттля. И затрагивает ее хвост. Маленькие метеоры, которые ранее откололись от ядра большой кометы, попадают в атмосферу Земли и вспыхивают в ней, как звезды. Появляются они у созвездия Персея, отсюда и название – метеорный поток Персеиды. Именно это созвездие надо искать в небе – там вспыхивающих метеоров будет больше всего.

Александр – основатель клуба астрономов-любителей. Вместе с единомышленниками устраивает выезды за город, где с помощью телескопа наблюдает за небесными телами.

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А вот если хотите поймать горящие метеоры на фото, дополнительное снаряжение все же понадобится.

Чтобы сделать хорошее фото, фотограф советует выбрать открытую местность, безоблачную погоду, поставить камеру на штатив, установить максимально длительную выдержку и таймер.

Каждая персеида в секунду преодолевает в среднем 50 километров. В этом году метеорный дождь будет не самым интенсивным: за час их пролетит до 70. Это космическое явление безопасно: к Земле метеориты долетают крайне редко, и на самочувствие, в отличие от магнитных бурь и солнечных затмений, не влияют.

Поэтому уже в эти выходные можно смело наслаждаться космическим чудом. А пик Персеид придется на 12-13 августа.

К слову, Луна “растворится” в небе: земляне смогут наблюдать необычное явление.

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