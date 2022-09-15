Зрада или поддержка: уместно ли устраивать громкие вечеринки во время войны

Несмотря на то, что война продолжается, украинцы возвращаются к веселью. Массовое возмущение в сети вызвало видео, на котором военный удивлен беззаботным праздником в конце августа в ресторане в самом центре Киева.

Руководство ресторана Hangover в последний момент передумало комментировать эту ситуацию Фактам ICTV. На своей странице в сети заявили, что на волну хейта не собираются поддаваться, потому что вечеринка была благотворительной и там якобы собирали средства для ВСУ.

Еще одна резонансная благотворительная вечеринка прошла в клубе М1 в Одессе. Посетители еще нарушили комендантский час. Хотя в клубе это опровергают, о факте нарушения говорят и в местной областной военной администрации. Впрочем, добавляют – в заведении собирали пожертвования для ВСУ.

— Очень импонирует, что добровольно они сознательно сделали донаты на Вооруженные силы Украины. Конечно, они должны работать, наполнять бюджет. Но речь идет о том, чтобы не нарушать правила комендантского часа, — отметил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Мнения военных по поводу таких шумных вечеринок отличаются.

– Я к этому отношусь отрицательно. Люди, которые себя так ведут, не почувствовали еще на себе этой войны. Люди, которые что-то потеряли, они себе не позволят так поступать. Если есть праздник, его можно скромно в домашних условиях отпраздновать, но все эти клубные вечеринки я это считаю неприемлемыми, — говорит военный Андрей Ошлаков.

В то же время Юрий Брижа считает, что, несмотря на войну, жизнь продолжается, а потому люди должны отдыхать.

– Война идет, но идет и нормальная жизнь. Люди должны отдыхать, они должны жить. Не надо кичится. Повторю, идет война. Это очень непросто, это страшно, кто этого не видел, скажем так, пусть и не видит, – объясняет военный.

Психологи говорят, приближать победу должны эмоционально сбалансированные люди. Подавленное настроение и депрессия никак не способствуют работе и помощи армии. Но развлечения должны быть адекватны военному времени.

— Это вечеринки, на которых делают вид, что войны не то, что нет. Она есть у людей, она у другого класса. Она есть у тех, кто должен сейчас защищать. Или должен сейчас голодать. Или сейчас должен быть переселенцем. Но мы исключительны, мы избраны абсолютно из этого общества. Вот именно это противостояние – культурное, эмоциональное финансовое, психологическое – оно является наибольшим раздражителем, – объясняет психоаналитик Анна Кушнирук.

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