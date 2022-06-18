Сделали максимум: Украина ожидает положительного решения о статусе кандидата в ЕС

Украина рассчитывает на то, что при такой мощной поддержке, которая есть сегодня от европейских стран, сюрпризов при принятии окончательного решения о предоставлении нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС не должно быть.

Об этом сообщила генеральный директор правительственного Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Украины Наталья Форсюк.

– Мы понимаем, что сделали максимум. На сегодняшний день сигналов о том, что нужно чего-то опасаться, нет. Мы видим очень мощную поддержку. Но пока решение не принято, говорить, что это гарантированный результат никто не возьмется, — объяснила она в эфире национального телемарафона ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей.

Наталья Форсюк добавила, что в конце 2022 года Европейская комиссия подготовит оценку того, что Украина сделала для выполнения условий вступления в ЕС.

В основном они связаны с завершением антикоррупционной и судебной реформ. Это и Конституционный суд, и Высший совет правосудия, и имплементация антиолигархического законодательства. Поэтому фактически самая главная работа должна быть проведена до конца этого года.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Теперь лидеры европейских стран должны принять окончательное решение на саммите 23-24 июня.

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