Рост экономики и новые рабочие места: перспективы газодобывающей отрасли Украины

По количеству голубого топлива Украина занимает второе место в Европе и газа хватит, чтобы обеспечить все внутренние потребности и даже экспортировать. Сейчас получить разрешение на доступ к недрам становится легче. Поэтому в Украине большие перспективы стать энергонезависимой.

К тому же, добыча газа, оживит всю экономику – это и производство оборудования, и рабочие места, и налоги, а значит – рост ВВП. А также торговый баланс, курс гривны и доходы населения.

Однако пока мы вынуждены ежегодно импортировать более 10 млрд кубов газа. И от этого страдают все. При этом, с 2014 по 2018 годы объемы добычи в Украине выросли всего на 500 млн кубов – до 21 млрд. Могли бы и гораздо больше, если бы головной компании отрасли Укргаздобыче не блокировали выдачу лицензий на добычу предыдущие три года.

Читайте: Договориться не удалось: как завершились газовые переговоры Украины, ЕС и РФ

Но с начала этого года ситуация начала меняться к лучшему – лицензии выдают на конкурсах и уже заключили 9 новых соглашений. То есть доступ к недрам облегчили. Через несколько лет все ожидают увеличения добычи голубого топлива в Украину.

Современные технологии есть и у украинских, и у иностранных инвесторов. Именно о том, как облегчить приток иностранных денег говорили участники дискуссионной панели Что мешает газовой независимости Украины. Газодобычи требует значительных инвестиций и опыта. С этой целью в Украине за последние годы появился рынке нефтесервисов. Международные компании завезли технологическое оборудование, инвестировали в специальную правительственную программу. Впрочем, иностранцы осторожно относятся к Украине, потому что законодательство о разделе продукции надо усовершенствовать – в частности по оценке влияния добычи на окружающую среду.

Украинские и зарубежные добытчики надеются на решение проблемных вопросов в законодательстве и ждут прихода крупных компаний с качественными технологиями, которые увеличат добычу газа в Украине и уменьшат ее зависимость от импорта. Потому что это лучший вклад в энергетическую независимость государства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ждет украинскую ГТС после запуска Северного потока-2.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.