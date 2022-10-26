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Факты / Видео / Маргарита Верещагина

Рост на 70%: как война России в Украине сказалась на ценах в Европе и как реагируют люди

Ольга Читайло Журналистка Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Готовы ли простые европейцы поддерживать украинцев в нашей борьбе с агрессором? Ведь цены на электроэнергию в Европе этим летом достигли исторического максимума. €1000 за МВт-час. Такого никогда не было. Жизнь дорожает, экономики падают и не только в странах ЕС, но и во всем мире.

90 лет семья Энгельберта Шлехтримена готовила хлеб и печенье в маленькой пекарне немецкого Кельна. Бизнес пережил Вторую мировую. Но не выдержал экономические последствия российской войны в Украине. Пекарня осенью навсегда выключит печи.

Эта война будет стоить мировой экономике почти 3 триллиона долларов до конца следующего года. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, экономика Еврозоны почти не будет расти. А в Германии еще упадет на 0,7%. Российские пропагандисты раскручивают эту тему, пытаясь убедить и себя, и мир, что такую ​​цену иностранцы не готовы платить.

У части людей создается впечатление, что рост цен связан с санкциями. На самом деле, что уже в 2021 году, то есть до войны, Россия сильно сократила поставки и повысила цены. Цены начали расти в прошлом году, когда Россия принялась шантажировать Европу.

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