Рост цен на электроэнергию: как монополисты наживаются на пандемии

Медицинский кислород — сегодня один из самых дефицитных товаров. Во время пандемии больницы увеличили его закупку в 5-6 раз.

И в то время, когда больницам важна каждая гривна, цена его возрастает. Ведь в себестоимости кислорода больше половины — затраты на электроэнергию, цена на которую постоянно росла, а на днях был зафиксирован годовой антирекорд стоимости электричества в ночное время.

По данным отчета Еврокомиссии, во втором квартале этого года, как и в первом, цена на электроэнергию в Украине была самой высокой в ​​Европе.

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Причем она подорожала не только для производителей кислорода, но и для всей промышленности, от химической до пищевой.

Как частные энергомонополисты продолжают получать сверхприбыли за счет потерь всей медицинской системы Украины в условиях пандемии коронавируса, смотрите в сюжете Фактов.