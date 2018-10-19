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Разрушили стереотипы: львовские и луганские школьники вместе посадили деревья

Львовские и луганские школьники совместно посадили более восемь тысяч дубов. Чтобы озеленить территории, ученики и учителя с Востока приехали на Запад, в город Броды. Так педагоги не только заботятся о природе, но и пытаются разрушить стереотипы и строить новые мосты, которые соединяют страну.

Подготовили лопаты и ведра и наперегонки сажали желуди. Задачу поставили перед собой недетскую. Дубами должны засадить почти гектар.

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Но не дубами едиными. Для бродовчан, школьники с Востока привезли частичку своего края – туи. На школьном дворе высадили аллею единства.

Всего в этом году участниками проекта стали учителя и школьники из полусотни образовательных учреждений Львовской и Луганской областей. Потому что только так можно строить будущее.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Ломаченко голыми руками забил гвоздь в дерево.

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