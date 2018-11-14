Срыв отопительного сезона: жители Смелы митингуют под Кабмином

Жители Смелы сегодня приехали в Киив на митинг под Кабмин. Туда уже вызвали и их мэра. Главная тема – срыв отопительного сезона в некоторых городах из-за их долгов перед Нафтогазом. В облгазе говорят, что за топливо власть не заплатила, поэтому действуют в соответствии с законом.

Владимир Гройсман говорит: в хранилищах газа достаточно – 17 млрд. кубов, в рамках децентрализации на места перечислили 230 млрд. гривен. Поэтому разбираться хотят и с местными властями. Вопрос перевыборов в Смеле и других проблемных городах поставят перед Радою.

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Ситуация в Смеле крайне сложная. С одной стороны, мэр работает меньше года, а люди исправно платили за топливо. С другой, долгам уже много лет – в городе говорят, что их накопила частная компания, которая поставляла городу тепло, а деньги якобы выводила в офшоры. Депутаты же, которые изучали ситуацию в городе, выяснили, что 10 млн, которые могли хоть частично покрыть долги, мэрия направила на премии.

Проблемы везде одинаковые: люди платят, а деньги, которые должны передать Нафтогазу – где исчезают. Премьер инициирует отставку мэров городов. где сорван отопительный сезон и уверяет – люди не должны быть заложниками безответственности чиновников. Поэтому считает – надо принять закон, который позволит Кабмину напрямую вмешиваться в ситуацию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что власти Смелы выписали себе 10 млн премий.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 17:14



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