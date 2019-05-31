Срыв ВНО в Боярке: в МОН отреагировали на скандал

Во время проведения ВНО 300 выпускников не смогли прослушать часть заданий по английскому языку, в помещении погас свет. Невозможно было включить магнитофон для аудирования.

Инспекторы, которые были на месте, не нашли решения в экстремальной ситуации. Дождаться подачи электроэнергии нельзя было, ведь это не прописано в правилах, поэтому оно для ВНО истекло.

Министерство образования отреагировало на скандал вокруг срыва ВНО в Боярке. Они встретились с родителями, и объяснили, вины организаторов проведения тестирования нет.

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Предложили или оставить результат как есть, или же попробовать сдать повторно – 5 июля.

Напомним, внешнее независимое оценивание по английскому языку началось 28 мая.

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