Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Сбит очередной СУ-25 РФ;
— Обстрел Херсонщины;
— Последствия удара по Харькову;
— Вражеская атака Днепропетровщины;
— Ситуация в Израиле и секторе Газа;
— У ХАМАС нашли оружие из РФ;
— Уникальное восстановление бойца.
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