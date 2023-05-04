ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои

Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы охватила паника, потому что, по их сообщениям, Вооруженные силы Украины перешли Днепр на левый берег Херсонской области.

Факти тижня разбирались, насколько местность левобережья Херсонской области пригодна для боевых действий со стороны ВСУ и обороны со стороны противника.

Так, российские военкоры и пропагандисты на своих ресурсах выкладывают карту боевых действий. Согласно ей острова на Днепре и часть левого берега Херсонской области оказывается не под контролем оккупантов. И теперь гранатометы и противотанковые комплексы российских захватчиков не могут прямой наводкой достать до Херсона.

Да и в украинских СМИ также есть сообщения о деятельности на левом берегу партизан, которые, например, атаковали блокпост россиян вблизи оккупированных Олешков.

По словам военного аналитика Дениса Поповича, Силы обороны Украины втихаря выиграли битву за острова на Днепре. Все это происходило в тени событий под Бахмутом.

Местные российские командиры не докладывали о ситуации наверх. А там такому сюрпризу там не рады.

— Они говорят о том, что командиры на местах якобы скрыли эту историю, о том, что наши перешли на левый берег Днепра, и ситуацией заинтересовалось ФСБ, — заявил Денис Попович.

Стоит заметить, что преодолеть эту местность не так уж и просто, потому что там сплошные болота.

По словам военного эксперта Сергея Кузана, на левобережье ведутся боевые действия, там подразделения ВСУ. Но там нельзя развернуть крупных соединений Сил обороны, потому что этого не позволяет ландшафт.

— Поэтому ССО (Силы специальных операций — Ред.) и силы нашей разведки постоянно находятся в глубине 7-10 километров, чтобы скорректировать огонь, выявить огневые средства противника, и чтобы наша артиллерия на том берегу могла получить координаты и нанести удары по объектам, — отметил Сергей Кузан.

Левый берег Днепра ровный и плоский, хорошо просматривается с правого, который стоит на высоте. Поэтому на правом берегу проще и обороняться, и наступать.

На левобережье россияне не могут выставить достаточно мощные подразделения, чтобы помешать продвижению Сил обороны. Это означает, что оккупанты не имеют там полного контроля.

— Именно поэтому, прикрывая свое бессилие, захватчики беспощадно бьют по островам и мирным кварталам Херсона, — объяснил военнослужащий ВСУ Андрей Подлесный. Он сейчас находится в том районе.

По его словам, судьбу левого берега решает маневровая война: поймать врага на ротации или остановить непосредственно на воде. Силам обороны удается ежедневно уничтожать вражеский транспорт, раз в неделю — плавсредства оккупантов.

Андрей Подлесный отмечает, что каждый остров на Днепре в Херсонской области на 95% непригоден для прохождения пехоты — там болота по пояс минимум. Были случаи, когда группы противника бросали там свою экипировку, оружие, и уничтожались нашей артиллерией или беспилотниками.

Остальные 5% — это прибрежные дачные массивы, которые находятся вдоль берега узкими полосками в одну или две улицы, и именно за них идут бои.

По словам бойца, обычно оккупанты пытаются отсидеть в гражданских домах и дождаться своей ротации. Захватчики понимают, что любое их движение в российской военной форме будет означать полное уничтожение. Поэтому перемещаются в гражданском, а если в форме, то небольшими группами и ночью.

По словам эксперта Сергея Кузана, украинское командование рассматривает различные варианты наступления и на Запорожском, и на Херсонском направлениях. Союзники Украины предоставили технику, в частности, моторные и десантные катера, которые могут перебрасывать небольшие подразделения. Однако сам процесс форсирования Днепра — операция очень рискованная.

Историк Игорь Бегун рассказал, что в 1943 году форсирование Днепра для советской армии происходило с большими потерями. В начале ноября во многих дивизиях по всему фронту было лишь 20-30% от их численности.

Военный эксперт Сергей Кузан отмечает, что Украине очень нужна западная авиация, потому что российский враг здесь преобладает. Любое большое скопление подразделений ВСУ на левом берегу враг легко сможет заметить, ведь местность равнинная.

Однако план у Генштаба может быть совсем другим.

— Вполне возможно, что это будет отвлекающий маневр для того, чтобы создать плацдармы на других территориях левого берега, как это происходило во время освобождения Киева в 1943 году, — отметил Денис Попович.

Или же наоборот — удар может быть в совсем не там, где его ожидают.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что на Херсонском направлении у оккупантов очень некачественная группировка. Захватчикам не хватает танков, боевых бронированных машин, средней бронированной техники, не хватает артиллерии.

Как будут происходить события на Херсонском направлении прогнозировать невозможно, однако эта территория является одной из приоритетных.

Фото: ОК Південь

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