ВСУ получили модернизированные танки Т-64 и Т-80 — характеристики

Вооруженные силы Украины получили 13 модернизированных танков Т-64 и Т-80, их фактически реанимировали после длительного хранения на складах, перебрали до винтика, установили новое оборудование и просто с хламом создали современную боевую машину.

В целом государство еще в 2018 году заказало 100 танков и Харьковский бронетанковый завод сейчас на финальной стадии исполнения сделки.

Танк Т-80 БВ — любимая машина десантников и морской пехоты, может ходить на дне водоема и даже спрятаться в реке на некоторое время. И военные прозвали его летучим из-за скорости — он разгоняется до 80 км в час — и маневренность. 45-тонник запросто делает полицейский разворот. Десять таких машин модернизировали на харьковском бронетанковом заводе.

Факты ICTV ранее писали про украинский багги для ВСУ.

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