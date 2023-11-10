Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
ВСУ перерезали путь на Новую Каховку | Помощи от США будет меньше | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Сведение Генштаба 10 ноября.
— ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка.
— Размер военной помощи от США снизится.
— Украина продолжает накапливать средства ПВО – Зеленский.
— 17-летнему сироте, депортированному Россией, вручили повестку.
— Бесплатная реабилитация в центре Recovery.
— После ранений и двух ком одолевает новые вершины спорта — история бойца из Черкасс.
— В Черкасской области спасли птенец пеликана.
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