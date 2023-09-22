Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— За последние 4 дня ВСУ нанесли особо разительные и мощные атаки – британская разведка;
— ВСУ прорвали главную линию обороны россиян в Запорожье – ISW;
— Итоги рабочей поездки Зеленского в США;
— Детали визита в США от Ермака;
— Выставка хризантем на Певческом поле.
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