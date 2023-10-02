ВСУ продвинулись возле Бахмута | Украина получит 5 МЛРД от ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— Жозеп Борель предлагает предоставить Украине пакет помощи в размере до 5 миллиардов евро;

— В Херсоне умер полицейский, который во время обстрела спасал человека;

— В результате обстрелов Донетчины ранены 4 человека;

— К югу от Бахмута ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и идут в контрнаступление;

— Во Львове воины, которые потеряли конечности, приняли участие в благотворительном футбольном турнире.

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