Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

ВСУ успешно уничтожают логистику россиян на Херсонщине и дырявят переправы — Гуменюк

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости рассказала о ситуации в Херсонской области по состоянию на 31 августа.

— Сейчас мы продолжаем работу по уничтожению логистических центров врага, пересечению транспортного сообщения для подтягивания его резервов и уничтожения складов боеприпасов. Эта работа достаточно результативна.

В своих сводках мы постоянно приводим список техники и вооружения, которое нам удается уничтожить. Не можем не радоваться уничтожению зенитно-ракетных установок С-300, которым долгое время враг готовил по Николаеву.

Понтонная переправа оккупантов, которую они строят под Антоновским мостом, Гуменюк назвала “бесконечным лего-конструктором”.

— Они (оккупанты, — Ред.), осознавая, что все это находится под нашим огневым контролем, продолжают как из пластилина лепить эти баржи друг за другом. А мы продолжаем им дырявить и отправлять вслед за российским военным кораблем.

Гуменюк добавила, что российские захватчики могут использовать мосты на Херсонщине, разве что пешком, “очень быстро, чтобы не провалиться”.

Также она отметила, что морально-психологическое состояние россиян, которые сейчас находятся на правом берегу оккупированной Херсонщины, расшатаное, они отчаяны и демотивированы.

Читайте
Наступление на Херсонщине является ключевым психологическим моментом в войне – экс-голова разведки МИ-6

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

По праву принадлежит Украине: G7 призвала армию России немедленно покинуть ЗАЭС
По праву принадлежит Украине: G7 призвала армию России немедленно покинуть ЗАЭС
Учителей, которые в школах будут преподавать по программе РФ, могут судить за коллаборационизм
Учителей, которые в школах будут преподавать по программе РФ, могут судить за коллаборационизм
Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС и обстрелы Харькова: что происходит на 189-й день войны (онлайн)
Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС и обстрелы Харькова: что происходит на 189-й день войны (онлайн)
В Крыму крепнет сопротивление оккупации, на полуострове активно действует движение Желтая лента
В Крыму крепнет сопротивление оккупации, на полуострове активно действует движение Желтая лента
”Пушечное мясо” и принудительная депортация: чем грозит паспортизация РФ на Юге Украины
”Пушечное мясо” и принудительная депортация: чем грозит паспортизация РФ на Юге Украины
Карта боевых действий на 31.08.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31.08.2022 – ситуация на фронте
Кулеба призвал создать спецпрограмму для нежелающих воевать в Украине россиян
Кулеба призвал создать спецпрограмму для нежелающих воевать в Украине россиян
Демилитаризация ЗАЭС должна стать главным результатом работы миссии МАГАТЭ — Энергоатом
Демилитаризация ЗАЭС должна стать главным результатом работы миссии МАГАТЭ — Энергоатом
Знайшли помилку в тексті?
Помилка