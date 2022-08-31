ВСУ успешно уничтожают логистику россиян на Херсонщине и дырявят переправы — Гуменюк

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости рассказала о ситуации в Херсонской области по состоянию на 31 августа.

— Сейчас мы продолжаем работу по уничтожению логистических центров врага, пересечению транспортного сообщения для подтягивания его резервов и уничтожения складов боеприпасов. Эта работа достаточно результативна. В своих сводках мы постоянно приводим список техники и вооружения, которое нам удается уничтожить. Не можем не радоваться уничтожению зенитно-ракетных установок С-300, которым долгое время враг готовил по Николаеву.

Понтонная переправа оккупантов, которую они строят под Антоновским мостом, Гуменюк назвала “бесконечным лего-конструктором”.

— Они (оккупанты, — Ред.), осознавая, что все это находится под нашим огневым контролем, продолжают как из пластилина лепить эти баржи друг за другом. А мы продолжаем им дырявить и отправлять вслед за российским военным кораблем.

Гуменюк добавила, что российские захватчики могут использовать мосты на Херсонщине, разве что пешком, “очень быстро, чтобы не провалиться”.

Также она отметила, что морально-психологическое состояние россиян, которые сейчас находятся на правом берегу оккупированной Херсонщины, расшатаное, они отчаяны и демотивированы.

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