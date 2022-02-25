ВСУ взяли в плен уже десятки российских наемников

Вооруженные силы Украины продолжают брать в плен российских наемников. Количество пленников уже идет на десятки.

Также наши военные задерживают тех, кто помогает врагу. К сожалению, среди них много украинцев. Каждый час поступают данные о задержании таких людей.

Сухопутные войска обнародовали видео с четырьмя захватчиками, у которых красные отметины на руках и ногах. На плече у одного – еще и георгиевская лента. Все якобы из Дагестана и якобы заблудились.

– Перед городом потеряли колонну свою…, – говорит один из пленных.

В Сумах поймали россиянина, который “шел нас спасать”. Говорит, что его зовут Олег и он из Москвы.

Также украинские военные задержали захватчика из Нижнего Новгорода. Пока наши перевязывали ему раны, он сквозь слезы объяснил своим, что им здесь не рады.

Еще одного диверсанта обнаружили в Гостомеле, где вчера шли упорные бои за аэропорт.

– Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве, — заявил он.

Военным показалось подозрительным, что мужчина плохо владеет украинским, не ориентируется в местности, однако имеет специфические приборы. Двое корректировщиков огня задержаны в Виннице. В Киеве захватили мужчину, который резал шины на машинах.

Ребята, пришедшие записываться в терроборону, чуть не совершили над ним самосуд. Накануне наши армейцы захватили еще несколько десятков россиян.

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