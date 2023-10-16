ВСУ затрофеили боевую машину россиян | Рекорд по уничтожению техники РФ | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023

В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации

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В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы

Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе

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Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян

Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками