Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
ВСУ затрофеили боевую машину россиян | Рекорд по уничтожению техники РФ | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:30 (16.10.2023).
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