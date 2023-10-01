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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

ВСУ уничтожили блокпост РФ | 10 авиабомб по Херсонской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— В Киеве состоялась торжественная церемония ко Дню защитников и защитниц;

— Министр обороны Умеров поблагодарил украинских защитников и защитниц;

— Встреча-реквием с семьями погибших в городе-герое Гостомель – вживую;

— Обстрел Херсонской области 01.10.2023 — по Станиславу сбросили 10 авиабомб;

— Обстрел Сумской области 01.10.2023 – россияне ударили по приграничной деревне Дружба;

— Обстрел Запорожья 01.10.2023 — есть раненый;

— Утренняя бавовна в РФ – взрывы раздавались в районах аэродромов;

— Украинские военные уничтожили блокпост россиян в Донецкой области — видео;

— С фронта в больницу в Днепре: как поправляются раненые военные.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (01.10.2023).

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