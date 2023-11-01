Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
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– Борис Джонсон стал голосом Киевской кольцевой электрички.
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