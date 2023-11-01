ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023

— Херсонщина: россияне сбросили взрывчатку на пожилую женщину;

— Атака на Никополь 01.11.2023 — есть погибшая;

— Впервые в истории! ВСУ уничтожили вражеский беспилотник ZALA из Himars;

— РФ потеряла 4 танка и 6 БМП на Купянском направлении – видео;

— В Киеве презентовали Концепцию новой ветеранской политики;

— СБУ и ДБР проводят обыски у сообщников нардепа Дубинского;

— Жил в подвале и рисовал войну: впечатляющая история о художнике Игоре Балыкове;

– Борис Джонсон стал голосом Киевской кольцевой электрички.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 16:00 (01.11.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.