ВСУ остановили диверсантов под Марьинкой – у врага значительные потери

Несмотря на уменьшение огневых атак на Донбассе, ситуация в зоне проведения операции объединенных сил остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций украинских военных. Как и всегда, страдают мирные жители.

Несмотря на общее снижение количества обстрелов, враг не ослабил мощность огневых атак. В ходе по-прежнему идут тяжелые минометы, разбавленные гранатометными выстрелами.

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Накануне, именно в районе Марьинки диверсионная группа, в составе ориентировочно двух десятков боевиков, пыталась проникнуть на подконтрольную Украины территорию. Но нашими войсками они были остановлены. Враги отступили со значительными потерями. Наступали оккупанты явно в состоянии наркотического опьянения.

Всего за сообщением штаба объединенных сил, основные военные мощности пророссийские оккупанты пока накапливают именно на Донецком и Приморском направлениях. А значит ситуация здесь остается напряженной.

К слову, российско-оккупационные войска понесли значительные потери на Донбассе.

Опубликовано Декабрь, 03 в 19:33



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