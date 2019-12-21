Остановка на самом финише: последствия санкций США для России и ее газовых потоков

Уже почти завершеные морские газопроводы Газпрома рискуют превратиться в безнадежные долгострои. США ввели санкции против компаний, причастных к строительству Северного потока-2 и Турецкого потока.

Именно благодаря этим газопроводам Москва хотела обойти украинскую ГТС. Но на пути таким планам стали американские санкции. Они распространяются на все суда, участвующие в прокладке труб обоих потоков.

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Среди ограничений – замораживание имущества и активов владельцев судов на территории США, а также аннулировании американских виз для сотрудников подсанкционных компаний.

Для западных компаний такие ограничения равноценные банкротства. Поэтому между бизнесом с Россией или США они выберут именно американцев, убеждены специалисты.

А собственных судов и технологий для прокладки труб на глубоководье Газпром не имеет. Поэтому, завершить потоки самостоятельно россияне не смогут.

Санкции останавливают строительство печально известных потоков практически на финише. Без них трубопроводы могли бы заработать уже в начале следующего года. Это изрядно повредило бы переговорному процессу о новом транзитном контракте через Украину.

Но в новых условиях Газпром не успеет перевести весь объем транзита на морские трубопроводы и будет вынужден договариваться с Украиной. Поэтому Киев получит шанс защитить свои национальные интересы.

Новое долгосрочное соглашение Киев надеется подписать до конца этого года. Потому действие действующего контракта завершается 31 декабря.

Напомним, Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет.

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