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Факты / Видео / Украина

Остановила только пулеметная очередь. Как ВСУ отражают вражеские атаки под Новомихайловкой

На Луганском направлении был ранен один украинский военный. Российские боевики ударили из минометов, гранатометов и пулеметов.

Бойца, который получил осколочные ранения, эвакуировали в госпиталь. В общей сложности 13 мая было уже пять атак. Противник выпустил 20 мин по защитникам Крымского. Накануне боевики обстреляли его девять раз. По данным нашей разведки, огнем в ответ ранены пять террористов.

Защитники Новомихайловки неделями вручную и самостоятельно мастерили свои блиндажи, окопы и укрытия. Но недавно часть этих сооружений уничтожил огонь, который организовали боевики.

Позицию отстроили заново. Бойцы говорят, что стало еще лучше, чем было. Над траншеями натянули маскировочную сетку. Бревнами выложили крышу, чтобы защищала от обломков.

11 мая вражеская разведгруппа в количестве пяти человек пыталась подобраться к этим позициям. Но пулеметная очередь украинских военных их остановила. Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, 11 мая в одной из военных частей ВСУ нашли мертвым украинского военнослужащего. У мужчины обнаружили огнестрельное ранение головы.

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