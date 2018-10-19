ЗупиниЛося: в Киеве нарушителям ПДД клеят наклейки на авто

Чтобы навести порядок с машинами на улицах городов, неравнодушные люди объединились в движение ЗупиниЛося.

Пока что его создали в Киеве, но очевидно, что креативные ребята найдутся и в других городах, потому что беда на всех одна – города утопают в автомобилях и водители часто нарушают правила парковки.

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Активисты никого не бьют, а учат – выходят на рейды и клеят нарушителям информационные наклейки.

Исключений для активистов нет, – клеят наклейки и на дорогие авто. Говорят, ничего противозаконного не делают, ведь таким образом информируют водителя о нарушении. На каждом рейде вызывают полицию, но та не едет.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киевской области заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Опубликовано Октябрь, 19 в 14:16



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