Встреча Байдена и Зеленского не будет просто рукопожатием – пресс-атташе посольства США

Встреча президентов США и Украины 1 сентября не будет просто пресс-конференцией и рукопожатием. Об этом в студии Фактов ICTV заявил пресс-атташе посольства США Дэниел Лангенкамп.

По его убеждению, эта встреча очень важна для обоих глав государств.

– Байден очень ценит личные отношения с Украиной. Посольство и американские правительственные агентства работали много недель, чтобы подготовить эту встречу. Мы надеемся показать, что наши отношения с Украиной в течение 30 лет после установления независимости намного сильнее, чем когда-либо, – говорит пресс-атташе посольства США.

Дэниел Лангенкамп уверяет: инициативы США должны улучшить отношения с Украиной в ближайшие месяцы и годы.

По его словам, одним из важнейших вопросов в обсуждению является станет Северный поток-2.

– Мы всегда говорили, что Северный поток-2 – очень плохая сделка для Украины и Европы. И мы понимаем, что Россия использует его как геополитический проект, поэтому очень внимательно будем следить, чтобы он не был использован против Украины, – обещает пресс-атташе посольства США.

Так, Соединенные Штаты намерены в будущем сотрудничать с Германией и Украиной, чтобы минимизировать влияние Северного потока-2.

Важность встречи президентов, по убеждению представителя посольства, особенно ощутима на фоне событий в Афганистане.

– Кризис в Афганистане продемонстрировал, что нужно быть вместе и действовать международным сообществом. Именно поэтому мы проводим эту встречу с президентом Зеленским. Это первая встреча в Белом доме с тех пор, как президент Байден вошел в офис. Поэтому мы верим, что наши отношения будут только улучшаться и усиливаться, – заявил Дэниел Лангенкамп.

Встреча президентов США и Украины состоится сегодня, 1 сентября, в Овальном кабинете Белого дома в 21.00 по киевскому времени.

Ожидается, что во время переговоров поднимут три вопроса: безопасности, энергетической безопасности и реформ в Украине.

По предварительным данным, разговор продлится максимум 2,5 часа, потому что уже в 16.30 по местному времени (в 23.30 по киевскому) у президента США состоится еженедельный экономический брифинг.

Владимир Зеленский прибыл вместе с украинской делегацией с рабочим визитом в США 31 августа.

За это время уже подписан ряд соглашений с американскими партнерами, в частности меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

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