Встреча чемпионов! Как приветствовали юношескую сборную Украины по футболу

Им только 20, а некоторым и 20 нет, а они уже чемпионы мира. Молодежную сборную U-20, которая одержала победу на мундиале, вчера встречали в Киеве.

В аэропорту Борисполь их ждет толпа болельщиков.

Между тем, встречать победителей уже готовятся и в Доме футбола. Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка признается: на выбор подарка времени почти не было.

Уставшие, немного смущаются от аплодисментов и звуков фейерверков. В руках капитана – чемпионский кубок. Им вручают награды и удостоверения мастеров спорта международного класса.

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Каждый из них уже – звезда. Портал FootballTalentScout внес сразу пятерых футболистов из состава украинской сборной в перечень лучших. Это Даниил Сикан, Андрей Лунин, Ефим Конопля, Сергей Булеца и капитан Валерий Бондарь. Сергей Булеца еще и получил Серебряный мяч турнира. Говорит, в первые минуты после победы слова были излишни.

В этом чемпионате сборная Украины не потерпела ни одного поражения. Впервые молодежная сборная стала чемпионом мира.

Напомним, Сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

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