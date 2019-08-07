Встреча через 100 лет: как украинские аргентинцы нашли семью на Волыни
На Волыни нашли свои корни аргентинцы. Их бабушка и дедушка почти 100 лет назад покинули родину. Но на чужбине все время берегли память о родной земле и своим внукам передали, а те, после трех лет поисков, наконец, встретились со своей украинской семьей.
Этой встречи аргентинцы ждали три года, как начали поиски. Некоторые из них оставили себе украинскую фамилию.
– Мы сегодня очень счастливы, что, наконец, нашли свою украинскую семью. Это очень важно знать свои корни. Пока родители были живы, мы об этом почему-то не задумывались. Но у себя дома мы до сих пор пытаемся придерживаться украинских традиций, готовим ваши блюда, все чему научили нас родители, – рассказывает Нора Бугайчук, аргентинка с украинскими корнями.
Чтобы познакомиться со всей украинской семьей надо много времени, ведь братьев, сестер, племянников и внуков на собиралось уже к двум сотням.
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