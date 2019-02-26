Встреча Трампа и Ким Чен Ына: чего ждать от саммита во Вьетнаме

Лидеры Соединительных Штатов и КНДР уже прилетели во Вьетнам на саммит.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже во второй раз. Глава КНДР приехал первым – сначала на бронепоезде, а затем пересел на бронированный лимузин. Сотни нетерпеливых граждан собрались в надежде увидеть северокорейского лидера.

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Президент США Дональд Трамп тоже воспользовался лимузином, специально привезенным из США.

На саммите главы Америки и КНДР будут говорить о мире в Азии – Вашингтон будет стремиться убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, которым Ким Чен Ын угрожает миру. Предыдущая встреча лидеров прошлом году в Сингапуре не дала конкретных результатов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы.

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