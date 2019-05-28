Встреча Зеленского с представителями МВФ: почему важна и темы обсуждения

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Международного валютного фонда. Главная тема обсуждения – проведение реформ и продолжения сотрудничества.

МВФ – это главный кредитор Украины. Нынешняя программа сотрудничества с Фондом завершается уже в конце этого года, а после смены власти МВФ предлагает новый договор.

Продолжение сотрудничества чрезвычайно важно для Украины – иначе нам грозит падение экономики и курса гривны.

Традиционные депозиты могут обесцениться или даже застрять в банках. Недвижимость также рискует потерять в цене. А держать кровные в наличной валютой – неспокойно. В таких условиях специалисты все чаще обращают внимание на зарубежные финансовые инструменты. В частности, облигации США.

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Неделю назад в Украине впервые продали иностранные облигации. Теперь это может сделать любой украинец. И самостоятельно, и через инвестиционную компанию. Это некая тихая гавань для сбережений. То есть сохранить деньги удастся, а вот заработать – не очень. Доходность – немного выше 2% годовых.

Ранее Факты ICTV писали, когда Украина сможет отказаться от денег МВФ.

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