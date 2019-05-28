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Встреча Зеленского с представителями МВФ: почему важна и темы обсуждения

28 мая президент Украины Владимир Зеленский будет встречаться с представителями Международного валютного фонда.

Это главный кредитор Украины. Нынешняя программа сотрудничества с МВФ завершается уже в конце этого года, поэтому важно продлить соглашения. А после смены власти Фонд предлагает новый договор. По мнению экономистов, Украина однозначно требует продолжения сотрудничества с МВФ.

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Иначе Украине может угрожать отток инвестиций, падение экономики и курса гривны.

По информации команды президента, главной темой обсуждения станут основные направления реформ и продолжения сотрудничества.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

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