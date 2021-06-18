Обращают внимание на экологичность. Почему иностранцы все чаще покупают украинскую мебель

Когда Made in Ukraine звучит гордо! Иностранные покупатели все чаще выбирают украинскую мебель. Об этом свидетельствует специализированная выставка, которая в эти дни проходит вблизи столицы.

Сюда приехали представители разных стран, чтобы ознакомиться с продукцией ведущих производителей.

На стенде фабрики Blanche говорят, что сейчас покупателей интересует еще и экологичность мебели: с чего изготавливается, какие материалы используются.

Конечно, чтоб убедиться в заявленном качестве производителя клиент может попросить посетить производство, посмотреть как, из чего изготавливают его диван или кровать. Это нормальная практика для уважающих себя компаний, — рассказывает главный дизайнер украинской фабрики Blanche Виктория Каменева.

Обращают внимание и на детали, говорят представители фабрики Blanche: качество фурнитуры и строчки, качество опор и конечно интересные элементы.

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